Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Штаб Камали Гарріс запустив рекламу, націлену на американців східноєвропейського походження

Штаб Камали Гарріс запустив рекламу, націлену на американців східноєвропейського походження

17 вер 2024, 15:00
999

Прихильники Гарріс запустили рекламу, націлену на американців східноєвропейського походження.


.

За повідомленням Politico, супер-комітет політичної дії «America's Future Majority Fund», який підтримує демократів, запустив нову рекламну кампанію, спрямовану на мобілізацію виборців із польським, українським та литовським корінням. Реклама буде транслюватися у Пенсильванії, а потім у Мічигані та Вісконсині — штатах, які традиційно відіграють вирішальну роль у президентських виборах.

Рекламні ролики націлені на те, щоб переконати виборців, що Трамп, у разі своєї перемоги, залишить Україну та союзників на східному фланзі НАТО без підтримки, тоді як Гарріс готова протистояти владіміру путіну й підтримувати Україну.

Рекламна кампанія відповідає стратегії демократів, яка пов’язана із цілеспрямованим зверненням до громад виборців, для яких війна в Україні має більш особистий резонанс.

В Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині, на які орієнтована реклама, проживає значна кількість американців із східноєвропейським корінням, зокрема понад 2 млн польських американців і трохи більше ніж 150 тис. американців українського походження.

Автори рекламної кампанії також врахували результати попередніх виборів. У 2020 році Байден переміг Трампа в Пенсильванії з різницею у 80 тис. голосів, Мічигані — 154 тис. голосів і Вісконсині — 20 тис. голосів. У цьогорічних президентських перегонах, які, як очікується, будуть дуже конкурентними, голоси американців східноєвропейського походження у цих ключових штатах можуть стати вирішальними.

Водночас не існує соціологічних опитувань, які б фокусувалися на цих групах американців, а також на тому, чи є війна в Україні рушійним фактором у їхніх рішеннях щодо голосування. Нове опитування, проведене Інститутом Катона та YouGov, показало, що виборці в Пенсильванії, Вісконсині та Мічигані з невеликим відривом вважають, що Трамп має більше шансів врегулювати війну в Україні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів