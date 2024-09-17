рф сбросила авиабомбы на Глухов Сумской области. Фото: прокуратура

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Ракурс

Армія російської федерації завдала нових ударів по Сумщині.

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У вівторок, 17 вересня, ворогом був атакований Глухів Шосткинського району. Близько 10.00 окупанти скинули три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру міста. Унаслідок атаки ворога отримали поранення батько та син, яким 64 та 34 роки. Про це прокуратура Сумської області повідомила у Telegram.

Також російський обстріл пошкодив щонайменше 20 приватних домоволодінь.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Далі матеріали кримінального провадження передадуть до СБУ.

Нагадаємо, в ОТУВ «Сіверськ» заявили, що російські військові обстрілюють Сумську область, бо бачать успіхи ЩСУ у Курській області рф, проте обстріли тривали б у будь-якому разі.