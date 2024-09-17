Стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Фото:

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Ракурс

Вибухи в районі аеродрому «Енгельс» у Саратовській області росії гриміли вночі 17 вересня.

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На момент вибухів на летовищі могли перебувати кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. Це підтверджують супутникові знімки, які були зроблені 15 вересня. Про це повідомило видання Defense Express.

На фото з супутника були зафіксовані чотири бомбардувальники Ту-95МС і два Ту-160. Також на світлинах можна побачити два намальовані силуети Ту-160 і один транспортний літак, ймовірно Ан-12.

�� Engels air base (the home of Tu-95MS strategic bombers) is under attack. It is approximately 750 km away from Ukraine. pic.twitter.com/0nb5byH2j3 — JR2 (@JanR210) September 16, 2024

У момент вибухів 17 вересня, причиною яких, ймовірно, була атака українських БпЛА, така стратегічна авіація могла все ще перебувати на аеродромі.

Defense Express пише, що чотири Ту-95МС можуть нести до 32 далекобійних крилатих ракет.

Нагадаємо, 17 вересня в районі аеродрому «Енгельс» лунали вибухи. Очевидці повідомляли, що після цього почалася пожежа.

Джерело: Defense Express