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Ракурс
Стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-160. Фото:

Вибухи на «Енгельсі» — на аеродромі могли бути бомбардувальники (ФОТО)

17 вер 2024, 17:50
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Вибухи в районі аеродрому «Енгельс» у Саратовській області росії гриміли вночі 17 вересня.


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На момент вибухів на летовищі могли перебувати кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. Це підтверджують супутникові знімки, які були зроблені 15 вересня. Про це повідомило видання Defense Express.

На фото з супутника були зафіксовані чотири бомбардувальники Ту-95МС і два Ту-160. Також на світлинах можна побачити два намальовані силуети Ту-160 і один транспортний літак, ймовірно Ан-12.

У момент вибухів 17 вересня, причиною яких, ймовірно, була атака українських БпЛА, така стратегічна авіація могла все ще перебувати на аеродромі.

Defense Express пише, що чотири Ту-95МС можуть нести до 32 далекобійних крилатих ракет.

Нагадаємо, 17 вересня в районі аеродрому «Енгельс» лунали вибухи. Очевидці повідомляли, що після цього почалася пожежа.

Джерело: Defense Express

Джерело: Ракурс


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