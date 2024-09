Вибухи в районі аеродрому «Енгельс» у Саратовській області росії гриміли вночі 17 вересня.

На момент вибухів на летовищі могли перебувати кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. Це підтверджують супутникові знімки, які були зроблені 15 вересня. Про це повідомило видання Defense Express.

На фото з супутника були зафіксовані чотири бомбардувальники Ту-95МС і два Ту-160. Також на світлинах можна побачити два намальовані силуети Ту-160 і один транспортний літак, ймовірно Ан-12.

�� Engels air base (the home of Tu-95MS strategic bombers) is under attack. It is approximately 750 km away from Ukraine. pic.twitter.com/0nb5byH2j3