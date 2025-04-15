Ракурсhttps://racurs.ua/
Дрони атакували російський Курськ. Фото: соцмережі
Дрони масовано атакували російський Курськ — прогриміло понад 30 вибухівhttps://racurs.ua/ua/n205582-drony-masovano-atakuvaly-rosiyskyy-kursk-progrymilo-ponad-30-vybuhiv.htmlРакурс
Масована атака дронів на російський Курськ відбулася вночі 15 квітня.
Деякі з цих БпЛА врізалися у житлові будинки, через що там спалахнули пожежі. Зокрема, серйозні пошкодження зафіксовано у багатоквартирному будинку на вулиці Заводській — вогнем охоплено восьмий та дев’ятий поверхи. Пожежу вже локалізували, а мешканців евакуювали і розмістили у пункті тимчасового перебування. Про це повідомили російські Telegram-канали Baza, Astra, Mash.
Місцеві пабліки пишуть про щонайменше 30 вибухів та те, що однією з цілей був місцевий залізничний вокзал. Пошкоджень також зазнали приватні будівлі.
В оперативному штабі Курської області заявили, що внаслідок атаки БпЛА начебто загинула 85-річна жінка, а ще дев’ятеро осіб буцімто зазнали поранень.
Міністерство оборони російської федерації відзвітувало про збиття нібито 115 дронів, водночас 109 із них — саме над Курщиною. Ще шість безпілотників збили над Воронезькою, Московською, Брянською та Орловською областями.
Ворог традиційно звинуватив в обстрілі Курська українських військових.
Нагадаємо, 14 квітня у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району Чернігівської області під обстріл російськими дронами потрапив пасажирський потяг. Пошкоджень зазнали пасажирський вагон поїзду та цивільна інфраструктура.