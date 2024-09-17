Последствия пожаров в Полтавской области. Фото: Филипп Пронин

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Масштабна лісова пожежа вирує на Полтавщині — зараз горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 50 га.

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Вогонь пошкодив 26 житлових будинків і 24 господарчі споруди. Пожежу намагаються ліквідувати 400 вогнеборців, чотири пожежні потяги та понад 70 одиниць техніки. Про це керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив у Facebook.

Евакуювати довелося 69 мешканців сіл Пудлівка, Дубина, Маньківка, Собківка та Балівка Новосанжарської громади. В ОВА наголошують, що постраждалі отримують всю необхідну допомогу: харчування, ночівлю та матеріальну підтримку.

У Новосанжарський санаторій-профілакторій «Антей» поселили дев’ятьох дорослих та двох дітей. Їх забезпечили триразовим харчуванням та надали психолога ДСНС.

Також влада опрацьовує питання щодо відновлення електрики та робиться все можливе, щоб захистити врожай.

Нагадаємо, великі лісові пожежі виникли на території Ростовської області росії — там зафіксували близько 60 осередків пожеж. Звідти, ймовірно, полум’я і розповсюджується на окуповану Луганщину. Зокрема, у розташованому неподалік кордону селищі Вільхове Станично-Луганської громади вогонь вже знищив десятки житлових будинків.