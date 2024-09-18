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Взятие в плен россиян, скриншот видео
Бойцы «Азова» в российской форме взяли в плен солдат на позициях врага (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199406-boycy-azova-v-rossiyskoy-forme-vzyali-v-plen-soldat-na-poziciyah-vraga-video.htmlРакурс
Розвідка 12-ї бригади «Азов» здійснила зухвалий рейд по ворожих позиціях у російській формі та взяла полонених.
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Відповідне відео опубліковане у YouTube-каналі «Азова».
В ході операції «азовці» видали себе за російську розвідку ВДВ і вийшли на позиції ворога.
На відео показано моменти операції, зафіксовані камерою одного з учасників рейду, а також коментарі взятих у полон росіян.
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