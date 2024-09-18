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Ракурс
Взяття в полон росіян, скріншот відео

Бійці «Азову» в російській формі взяли в полон солдатів на позиціях ворога (ВІДЕО)

18 вер 2024, 11:42
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Розвідка 12-ї бригади «Азов» здійснила зухвалий рейд по ворожих позиціях у російській формі та взяла полонених.


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Відповідне відео опубліковане у YouTube-каналі «Азова».

В ході операції «азовці» видали себе за російську розвідку ВДВ і вийшли на позиції ворога.

На відео показано моменти операції, зафіксовані камерою одного з учасників рейду, а також коментарі взятих у полон росіян.

Джерело: Ракурс


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