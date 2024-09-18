Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
FPV-дрон уничтожил замаскированный автомобиль рашистов на Запорожском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199413-fpv-dron-unichtojil-zamaskirovannyy-avtomobil-rashistov-na-zaporojskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Запорізькому напрямку український FPV-дрон знищив замасковану у лісосмузі автівку російських загарбників.
.
Також було знищено пункт спостереження окупантів. Відповідне відео сьогодні, 18 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
«Тачка на прокачку»: прикордонники-оператори БпЛА повертають програму до ефіру й прокачують FPV-дронами «русскій» автопром на Запорізькому напрямку, — зазначається в описі відео. — У бонусному випуску прикордонники підправляють ще й пункт спостереження окупантів.
Загрузка...