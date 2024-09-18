Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n199413-fpv-dron-unichtojil-zamaskirovannyy-avtomobil-rashistov-na-zaporojskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Запорізькому напрямку український FPV-дрон знищив замасковану у лісосмузі автівку російських загарбників.

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Також було знищено пункт спостереження окупантів. Відповідне відео сьогодні, 18 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.