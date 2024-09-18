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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

FPV-дрон знищив замаскований автомобіль рашистів на Запорізькому напрямку (ВІДЕО)

18 вер 2024, 15:03
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На Запорізькому напрямку український FPV-дрон знищив замасковану у лісосмузі автівку російських загарбників.


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Також було знищено пункт спостереження окупантів. Відповідне відео сьогодні, 18 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

«Тачка на прокачку»: прикордонники-оператори БпЛА повертають програму до ефіру й прокачують FPV-дронами «русскій» автопром на Запорізькому напрямку, — зазначається в описі відео. — У бонусному випуску прикордонники підправляють ще й пункт спостереження окупантів.

Джерело: Ракурс


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