Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n199413-fpv-dron-znyschyv-zamaskovanyy-avtomobil-rashystiv-na-zaporizkomu-napryamku-video.html

Ракурс

На Запорізькому напрямку український FPV-дрон знищив замасковану у лісосмузі автівку російських загарбників.

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Також було знищено пункт спостереження окупантів. Відповідне відео сьогодні, 18 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.