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Ракурс
Мошенник выдурил у матери погибшего бойца 1 млн грн

Мошенник выдурил у матери погибшего бойца 1 млн грн

18 сен 2024, 17:16
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На Кіровоградщині викрито чоловіка, який ошукав матір загиблого військовослужбовця на 1 млн грн


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За даними слідства, мати військовослужбовця Збройних сил України, який захищав Марʼїнку та загинув у грудні 2022 року, почала отримувати виплати, повʼязані з втратою свого сина.

Затриманий, користуючись уразливим станом жінки, переконав її, що саме він прискорив державні виплати, а також у необхідності надання частини коштів для допомоги армії. У такий спосіб він заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі понад 1 млн грн.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергової частини коштів — 300 тис грн. Їх знайшли у нього в автомобілі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Источник: Ракурс


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