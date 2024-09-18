Шахрай видурив у матері загиблого бійця 1 млн грн

https://racurs.ua/ua/n199419-shahray-vyduryv-u-materi-zagyblogo-biycya-1-mln-grn.html

Ракурс

На Кіровоградщині викрито чоловіка, який ошукав матір загиблого військовослужбовця на 1 млн грн

.

За даними слідства, мати військовослужбовця Збройних сил України, який захищав Марʼїнку та загинув у грудні 2022 року, почала отримувати виплати, повʼязані з втратою свого сина.

Затриманий, користуючись уразливим станом жінки, переконав її, що саме він прискорив державні виплати, а також у необхідності надання частини коштів для допомоги армії. У такий спосіб він заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі понад 1 млн грн.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергової частини коштів — 300 тис грн. Їх знайшли у нього в автомобілі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).