В Харькове возобновляет работу разбитая рашистами типография "Фактор-Друк"

https://racurs.ua/n199430-v-harkove-vozobnovlyaet-rabotu-razbitaya-rashistami-tipografiya-faktor-druk.html

Ракурс

У Харкові відновлює роботу друкарня «Фактор-Друк», яку росіяни атакували ракетами 23 травня.

.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зараз підприємство друкує підручники до нового навчального року та набирає на роботу співробітників.

Після ракетного удару в друкарні вже розібрали завали, частково відремонтували приміщення, запустили нове обладнання.

Але працювати як раніше, виробництвом повного циклу від проєкту до обкладинки, тут ще не можуть. Тому надруковані книжки передають іншим друкарням, аби на них зробили обкладинки та передали у магазини та школи, пише видання.

Нагадаємо, після обстрілу друкарні «Фактор-друк» у Харкові в четвер 23 травня було знищено понад 50 тисяч книг, постраждали як мінімум три видавництва: «Vivat», «Клуб сімейного дозвілля» («КСД») та «Ранок».