Трамп заявил о намерении встретиться с Зеленским. Фото: ВВС

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Ракурс

Кандидат у президенти США Дональд Трамп натякнув на можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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Зустріч може відбутися на тлі візиту українського лідера до Сполучених Штатів Америки для виступу на засіданні Ради безпеки ООН. Останніми місяцями деякі інші світові лідери, які відвідували США для зустрічей на вищому рівні, також мали зустрічі з Трампом. Про це повідомило Reuters.

Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи зустрінеться він із Зеленським, сказав: «напевно, так». При цьому інших деталей він не навів.

Тим часом видання Bloomberg з посиланням на інформаторів повідомило, що віце-президентка США і кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс планує зустрітися з Зеленський у Вашингтоні наступного тижня. Також зазначається, що Зеленський також хоче зустрітися з президентом США Джо Байденом у Нью-Йорку на полях тижня Генасамблеї ООН. Глава держави хоче презентувати йому «план перемоги».

Як відомо, 24 вересня президент України Зеленський 24 вересня виступить на засіданні Ради Безпеки ООН, де обговорюватимуть російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що український «план перемоги» виписаний вже на 90%. Його планують представити союзникам на наступному тижні.

Джерела: Bloomberg, Reuters