ПВО ночью отразило массированную атаку БпЛА. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n199437-ukrainskaya-pvo-otrazila-massirovannuu-ataku-bpla-shahed-sbity-vse-celi.html

Ракурс

Масовану атаку безпілотників вночі відбивали Сили оборони України.

.

У ніч на 19 вересня ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору окупованої Запорізької області, а також 42-ма ударними БпЛА типу Shahed. Пуски відбувалися з російських Приморсько-Ахтарська та Курська. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

У протиповітряною бою брали участь авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ. Захисникам неба вдалося збити всі 42 «Шахеди». А на східному напрямку знищили КАР Х-59/69.

Українська ППО працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

У Повітряних силах додали, що не вдалося збити три зенітні ракети С-300/С-400, якими росіяни вдарили по Харківщині з Бєлгородської області.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня українська протиповітряна оборона збила 46 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях. Ще п’ять дронів були локаційно втрачені, а один — полетів у росію.