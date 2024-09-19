Колаборантам приказали агитировать школьников на ВОТ вступать в российскую армию

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Школьников на ВОТ будут агитировать вступать в российскую армию, фото: социальные сети
Колаборантам приказали агитировать школьников на ВОТ вступать в российскую армиюhttps://racurs.ua/n199449-kolaborantam-prikazali-agitirovat-shkolnikov-na-vot-vstupat-v-rossiyskuu-armiu.htmlРакурс
Керівники навчальних закладів так званої «лнр» отримали розпорядження агітувати учнів підписувати у майбутньому контракт із російською армією.
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Про це сьогодні, 19 вересня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
За інформацією ОВА:
- щотижня школам надсилатимуть оновлені агітаційні матеріали;
- щосереди відповідальні особи повинні звітувати відповідно до наданої форми щодо обсягу розданих та розміщених в закладах освіти агітаційних матеріалів, а також надавати посилання на результати проведеної серед учнів роботи у соціальних мережах.
Крім того, впродовж осені колаборанти з бюджетних установ окупованої Луганщини проводитимуть агітаційну кампанію серед населення, яке все ще утримується від оформлення паспорта рф.
Відповідне завдання надійшло з кремля. Наголошуватимуть на тому, що із 1 січня без цього документа люди залишаться без будь-яких соціальних гарантій, — зазначають в ОВА.
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