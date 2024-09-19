Колаборантам наказали агітувати школярів на ТОТ вступати до російської армії

Школярів на ТОТ агітуватимуть вступати до російської армії, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n199449-kolaborantam-nakazaly-agituvaty-shkolyariv-na-tot-vstupaty-do-rosiyskoyi-armiyi.html

Ракурс

Керівники навчальних закладів так званої «лнр» отримали розпорядження агітувати учнів підписувати у майбутньому контракт із російською армією.

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Про це сьогодні, 19 вересня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

За інформацією ОВА:

щотижня школам надсилатимуть оновлені агітаційні матеріали;

щосереди відповідальні особи повинні звітувати відповідно до наданої форми щодо обсягу розданих та розміщених в закладах освіти агітаційних матеріалів, а також надавати посилання на результати проведеної серед учнів роботи у соціальних мережах.

Крім того, впродовж осені колаборанти з бюджетних установ окупованої Луганщини проводитимуть агітаційну кампанію серед населення, яке все ще утримується від оформлення паспорта рф.