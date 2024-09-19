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Ракурс
Школярів на ТОТ агітуватимуть вступати до російської армії, фото: соціальні мережі

Колаборантам наказали агітувати школярів на ТОТ вступати до російської армії

19 вер 2024, 15:58
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Керівники навчальних закладів так званої «лнр» отримали розпорядження агітувати учнів підписувати у майбутньому контракт із російською армією.


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Про це сьогодні, 19 вересня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

За інформацією ОВА:

  • щотижня школам надсилатимуть оновлені агітаційні матеріали;
  • щосереди відповідальні особи повинні звітувати відповідно до наданої форми щодо обсягу розданих та розміщених в закладах освіти агітаційних матеріалів, а також надавати посилання на результати проведеної серед учнів роботи у соціальних мережах.

Крім того, впродовж осені колаборанти з бюджетних установ окупованої Луганщини проводитимуть агітаційну кампанію серед населення, яке все ще утримується від оформлення паспорта рф.

Відповідне завдання надійшло з кремля. Наголошуватимуть на тому, що із 1 січня без цього документа люди залишаться без будь-яких соціальних гарантій, — зазначають в ОВА.

Джерело: Ракурс


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