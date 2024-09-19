Германия передала Украине новый пакет военной помощи

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Украина получила новый пакет военной помощи от Германии, фото: «Википедия»
Германия передала Украине новый пакет военной помощиhttps://racurs.ua/n199451-germaniya-peredala-ukraine-novyy-paket-voennoy-pomoschi.htmlРакурс
Новий пакет військової допомоги передала Україні Німеччина.
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Це вказано в оновлених даних на сайті уряду Німеччини.
До цього пакету входять:
- 22 танки Leopard 1A5;
- три самохідні зенітні установки Cheetah (Gepard);
- 22 машини із захистом від мін (MRAP);
- дві РЛС TRML-4D;
- п’ять всюдиходів Bandvagn 206;
- вісім бензовозів Zetros;
- шість машин розмінування WISENT 1;
- 30 БПЛА Vector;
- 20 БПЛА RQ-35;
- 20 надводних дронів Sonobot 5;
- 12 БПЛА Songbird;
- шість БПЛА Hornet XR;
- два прикордонні патрульні автомобілі;
- обладнання для розмінування;
- дві системи самозахисту для гелікоптерів AMPS;
- 1 млн набоїв для стрілецької зброї;
- 10 кулеметів MG3;
- 112 транспортних засобів (вантажівки тощо);
- один всюдихід Warthog;
- три мостоукладачі Biber;
- одна броньована інженерна машина DACHS;
- 16 радарів наземного спостереження;
- 61 тис. боєприпасів калібру 155 мм.
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