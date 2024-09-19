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Ракурс
Украина получила новый пакет военной помощи от Германии, фото: «Википедия»

Германия передала Украине новый пакет военной помощи

19 сен 2024, 17:00
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Новий пакет військової допомоги передала Україні Німеччина.


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Це вказано в оновлених даних на сайті уряду Німеччини.

До цього пакету входять:

  • 22 танки Leopard 1A5;
  • три самохідні зенітні установки Cheetah (Gepard);
  • 22 машини із захистом від мін (MRAP);
  • дві РЛС TRML-4D;
  • п’ять всюдиходів Bandvagn 206;
  • вісім бензовозів Zetros;
  • шість машин розмінування WISENT 1;
  • 30 БПЛА Vector;
  • 20 БПЛА RQ-35;
  • 20 надводних дронів Sonobot 5;
  • 12 БПЛА Songbird;
  • шість БПЛА Hornet XR;
  • два прикордонні патрульні автомобілі;
  • обладнання для розмінування;
  • дві системи самозахисту для гелікоптерів AMPS;
  • 1 млн набоїв для стрілецької зброї;
  • 10 кулеметів MG3;
  • 112 транспортних засобів (вантажівки тощо);
  • один всюдихід Warthog;
  • три мостоукладачі Biber;
  • одна броньована інженерна машина DACHS;
  • 16 радарів наземного спостереження;
  • 61 тис. боєприпасів калібру 155 мм.

Источник: Ракурс


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