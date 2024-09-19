Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Украина получила новый пакет военной помощи от Германии, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n199451-germaniya-peredala-ukraine-novyy-paket-voennoy-pomoschi.html

Ракурс

Новий пакет військової допомоги передала Україні Німеччина.

.

Це вказано в оновлених даних на сайті уряду Німеччини.

До цього пакету входять: