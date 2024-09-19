Сергей Сухомлин, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n199463-mer-jitomira-uhodit-v-otstavku-chtoby-zanyat-doljnost-nayema-smi.html

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Мер Житомира Сергій Сухомлин скликав на сьогодні, 19 вересня, позачергове засідання міської ради, на якому розглядалося питання дострокового припинення його повноважень.

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Житомирська міська рада це рішення одностайно підтримала, повідомляє видання «Житомир.info».

Рішення про відставку було ухвалене за ініціативою самого мера, і він подякував колегам за нього.

За інформацією джерел видання «Українська правда», Кабмін планує призначити Сухомлина на посаду голови Державного агентства з питань відновлення замість Мустафи Найєма.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що Найєм написав заяву про звільнення з посади очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Джерело: «Житомир.info», «Українська правда»