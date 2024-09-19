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Сергій Сухомлин, фото: «Вікіпедія»
Мер Житомира йде у відставку, щоб обійняти посаду Найєма — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n199463-mer-jytomyra-yde-u-vidstavku-schob-obiynyaty-posadu-nayiema-zmi.htmlРакурс
Мер Житомира Сергій Сухомлин скликав на сьогодні, 19 вересня, позачергове засідання міської ради, на якому розглядалося питання дострокового припинення його повноважень.
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Житомирська міська рада це рішення одностайно підтримала, повідомляє видання «Житомир.info».
Рішення про відставку було ухвалене за ініціативою самого мера, і він подякував колегам за нього.
За інформацією джерел видання «Українська правда», Кабмін планує призначити Сухомлина на посаду голови Державного агентства з питань відновлення замість Мустафи Найєма.
Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що Найєм написав заяву про звільнення з посади очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.
Джерело: «Житомир.info», «Українська правда»