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Сергій Сухомлин, фото: «Вікіпедія»

Мер Житомира йде у відставку, щоб обійняти посаду Найєма — ЗМІ

19 вер 2024, 22:37
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Мер Житомира Сергій Сухомлин скликав на сьогодні, 19 вересня, позачергове засідання міської ради, на якому розглядалося питання дострокового припинення його повноважень.


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Житомирська міська рада це рішення одностайно підтримала, повідомляє видання «Житомир.info».

Рішення про відставку було ухвалене за ініціативою самого мера, і він подякував колегам за нього.

За інформацією джерел видання «Українська правда», Кабмін планує призначити Сухомлина на посаду голови Державного агентства з питань відновлення замість Мустафи Найєма.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що Найєм написав заяву про звільнення з посади очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Джерело: «Житомир.info», «Українська правда»


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