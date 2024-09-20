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Состояние воздуха временно ухудшилось в Киеве
В Киеве из-за пожаров ухудшилось состояние воздуха — КГВАhttps://racurs.ua/n199467-v-kieve-iz-za-pojarov-uhudshilos-sostoyanie-vozduha-kmva.htmlРакурс
У Києві тимчасово погіршився стан повітря.
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Про це сьогодні, 20 вересня, вранці повідомила прес-служба КМВА.
За інформацією столичного Департаменту захисту довкілля, у столиці фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі, — вказано в повідомленні.
У цій ситуації у КМВА закликають:
- не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
- за можливості відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
- пити багато води.
У соцмережах користувачі повідомляють, що в Києві та області спостерігається смог.
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