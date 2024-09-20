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Ракурс
Стан повітря тимчасово погіршився у Києві

У Києві через пожежі погіршився стан повітря — КМВА

20 вер 2024, 09:35
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У Києві тимчасово погіршився стан повітря.


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Про це сьогодні, 20 вересня, вранці повідомила прес-служба КМВА.

За інформацією столичного Департаменту захисту довкілля, у столиці фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі, — вказано в повідомленні.

У цій ситуації у КМВА закликають:

  • не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
  • за можливості відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
  • пити багато води.

У соцмережах користувачі повідомляють, що в Києві та області спостерігається смог.

Джерело: Ракурс


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