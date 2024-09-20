Стан повітря тимчасово погіршився у Києві

https://racurs.ua/ua/n199467-u-kyievi-cherez-pojeji-pogirshyvsya-stan-povitrya-kmva.html

Ракурс

У Києві тимчасово погіршився стан повітря.

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Про це сьогодні, 20 вересня, вранці повідомила прес-служба КМВА.

За інформацією столичного Департаменту захисту довкілля, у столиці фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі, — вказано в повідомленні.

У цій ситуації у КМВА закликають:

не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;

за можливості відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;

пити багато води.

У соцмережах користувачі повідомляють, що в Києві та області спостерігається смог.