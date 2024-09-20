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Стан повітря тимчасово погіршився у Києві
У Києві через пожежі погіршився стан повітря — КМВАhttps://racurs.ua/ua/n199467-u-kyievi-cherez-pojeji-pogirshyvsya-stan-povitrya-kmva.htmlРакурс
У Києві тимчасово погіршився стан повітря.
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Про це сьогодні, 20 вересня, вранці повідомила прес-служба КМВА.
За інформацією столичного Департаменту захисту довкілля, у столиці фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі, — вказано в повідомленні.
У цій ситуації у КМВА закликають:
- не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
- за можливості відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
- пити багато води.
У соцмережах користувачі повідомляють, що в Києві та області спостерігається смог.