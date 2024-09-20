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Ракурс
Урсула фон дер Ляен в Киеве, фото: x.com/vonderleyen

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев (ФОТО)

20 сен 2024, 10:03
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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 20 вересня, прибула з візитом до Києва.


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Про це де фон дер Ляєн повідомила на своїй сторінці у соцмережі X, опублікувавши відповідне фото.

Це вже восьмий її візит до України.

Мій восьмий візит до Києва припадає на час, коли незабаром розпочинається опалювальний сезон, а росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її відважних зусиллях, — наголосила вона.

За словами фон дер Ляєн, вона прибула до Києва, щоб обговорити підтримку Європи.

Від готовності до зими до оборони, вступу до ЄС та прогресу щодо кредитів «Великої сімки», — зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн у Києві, фото: x.com/vonderleyen

Источник: Ракурс


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