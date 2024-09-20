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У Києві сьогодні, 20 вересня, спостерігається сильне погіршення якості повітря — індекс забруднення зріс до 150 пунктів.
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Раніше сьогодні у КМВА заявили, що причиною цього, зокрема, є пожежі в екосистемах Київської області.
Водночас прес-служба Столичного лісового офісу стверджує, що смог у Києві виник з інших причин.
На територіях ДП «Ліси України» на Київщині ліквідовані всі пожежі: смог у столиці виник з інших причин! — наголошується у повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці організації.
Зазначається, що:
- наразі на територіях філій ДП «Ліси України» на Київщині загашено і локалізовано всі пожежі. Найбільші осередки на цьому тижні були в Іванківській та Вищедубечанській філіях. Загальна площа ліквідованих пожеж склала 202 га;
- проте не виключено займання на ділянках інших лісокористувачів поблизу столиці. Бригади лісової охорони продовжують чергування;
- також сьогодні зранку працівники Бориспільської філії ДП «Ліси України» виявили нове займання. Причина — робота протиповітряної оборони по ворожих дронах. Пожежу локалізували на площі 0,10 га. Ситуація під контролем, загрози лісам немає.
Фахівці прогнозують покращення ситуації через декілька годин, — зазначили в Столичному лісовому офісі.
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