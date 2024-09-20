Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 20 вересня, близько 8.00 вдарили касетними боєприпасами по складській будівлі одного із сільськогосподарських підприємств у селі Шестакове Чугуївського району Харківської області.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередньою інформацією:

постраждали два працівники цього підприємства;

виникла пожежа площею 500 кв. м;

пошкоджені інші будівлі підприємства;

вбито 20 голів великої рогатої худоби.