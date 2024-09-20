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Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: ГСЧС
Рашисты ударили кассетными боеприпасами по сельхозпредприятию на Харьковщине (ФОТО)https://racurs.ua/n199473-rashisty-udarili-kassetnymi-boepripasami-po-selhozpredpriyatiu-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 вересня, близько 8.00 вдарили касетними боєприпасами по складській будівлі одного із сільськогосподарських підприємств у селі Шестакове Чугуївського району Харківської області.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За попередньою інформацією:
- постраждали два працівники цього підприємства;
- виникла пожежа площею 500 кв. м;
- пошкоджені інші будівлі підприємства;
- вбито 20 голів великої рогатої худоби.
До ліквідації загоряння залучались 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, 21 рятувальник та медичний розрахунок ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча. Спільними зусиллями пожежу ліквідували, — зазначають у ДСНС.
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