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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

Рашисти вдарили касетними боєприпасами по сільгосппідприємству на Харківщині (ФОТО)

20 вер 2024, 12:35
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Російські загарбники сьогодні, 20 вересня, близько 8.00 вдарили касетними боєприпасами по складській будівлі одного із сільськогосподарських підприємств у селі Шестакове Чугуївського району Харківської області.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередньою інформацією:

  • постраждали два працівники цього підприємства;
  • виникла пожежа площею 500 кв. м;
  • пошкоджені інші будівлі підприємства;
  • вбито 20 голів великої рогатої худоби.

До ліквідації загоряння залучались 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, 21 рятувальник та медичний розрахунок ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча. Спільними зусиллями пожежу ліквідували, — зазначають у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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