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Ракурс
СНБО ввел ограничения по использованию Telegram, фото:

Telegram запретили использовать на служебных устройствах чиновников и военных

20 сен 2024, 14:09
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Працівникам органів державної влади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств — операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати на службових пристроях інтернет-месенджер Telegram.


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Про це сьогодні, 20 вересня, повідомила прес-служба РНБО.

Вчора, 19 вересня, очільники Держспецзв’язку, поліції, Генштабу ЗСУ, СБУ, Міноборони, НБУ, Мінцифри, МЗС, розвідувальних органів, регуляторних органів у сфері електронних комунікацій, а також нардепи взяли участь у засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки, на котрому обговорювалися загрози національній безпеці, пов’язані із використанням месенджера Telegram. Зокрема:

  • начальник ГУР МО України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних;
  • представники СБУ та ГШ ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.

З метою мінімізації цих загроз було ухвалене рішення:

  • щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств — операторів критичної інфраструктури;
  • виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов’язків.

Источник: Ракурс


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