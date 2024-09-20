Telegram заборонили використовувати на службових пристроях чиновників та військових

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РНБО запровадила обмеження щодо використання Telegram
Telegram заборонили використовувати на службових пристроях чиновників та військовихhttps://racurs.ua/ua/n199476-telegram-zaboronyly-vykorystovuvaty-na-slujbovyh-prystroyah-chynovnykiv-ta-viyskovyh.htmlРакурс
Працівникам органів державної влади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств — операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати на службових пристроях інтернет-месенджер Telegram.
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Про це сьогодні, 20 вересня, повідомила прес-служба РНБО.
Вчора, 19 вересня, очільники Держспецзв’язку, поліції, Генштабу ЗСУ, СБУ, Міноборони, НБУ, Мінцифри, МЗС, розвідувальних органів, регуляторних органів у сфері електронних комунікацій, а також нардепи взяли участь у засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки, на котрому обговорювалися загрози національній безпеці, пов’язані із використанням месенджера Telegram. Зокрема:
- начальник ГУР МО України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних;
- представники СБУ та ГШ ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.
З метою мінімізації цих загроз було ухвалене рішення:
- щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств — операторів критичної інфраструктури;
- виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов’язків.
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