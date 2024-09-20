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Литва передаст Украине целую ТЭЦ. Фото:

В Литве разбирают целую ТЭЦ — ее передадут Украине частями

20 сен 2024, 17:18
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Україна отримає теплову електростанцію від Литви.


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Зараз розбирається ціла ТЕЦ у Литві і по частинах передається Україні. Про процес передачі об'єкта очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла 20 вересня під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Зараз розбирається ціла ТЕЦ у Литві і по частинах передається Україні, — зазначила вона.

Інших деталей щодо передачі електростанції чиновниця не розкрила.

Нагадаємо, Єврокомісія позичить Україні 35 млрд євро, ці гроші будуть отримані в рамках зобов’язань G7. Президент Володимир Зеленський заявив, що європейські кошти витратять передусім на енергетичний сектор України й захист. Крім того, частина грошей піде на бомбосховища для дітей в школах, садочках та університетах.

Також частину коштів витратять на озброєння, але передусім це буде зброя та боєприпаси вітчизняного виробництва — ракети та дрони, які є дешевшими, ніж у партнерів. Київ також готовий витратити частину цієї суми на протиповітряну оборону, яка виробляється не в Україні.

Источник: Ракурс


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