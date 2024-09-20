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Литва передаст Украине целую ТЭЦ. Фото:
В Литве разбирают целую ТЭЦ — ее передадут Украине частямиhttps://racurs.ua/n199483-v-litve-razbiraut-celuu-tec-ee-peredadut-ukraine-chastyami.htmlРакурс
Україна отримає теплову електростанцію від Литви.
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Зараз розбирається ціла ТЕЦ у Литві і по частинах передається Україні. Про процес передачі об'єкта очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла 20 вересня під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Зараз розбирається ціла ТЕЦ у Литві і по частинах передається Україні, — зазначила вона.
Інших деталей щодо передачі електростанції чиновниця не розкрила.
Нагадаємо, Єврокомісія позичить Україні 35 млрд євро, ці гроші будуть отримані в рамках зобов’язань G7. Президент Володимир Зеленський заявив, що європейські кошти витратять передусім на енергетичний сектор України й захист. Крім того, частина грошей піде на бомбосховища для дітей в школах, садочках та університетах.
Також частину коштів витратять на озброєння, але передусім це буде зброя та боєприпаси вітчизняного виробництва — ракети та дрони, які є дешевшими, ніж у партнерів. Київ також готовий витратити частину цієї суми на протиповітряну оборону, яка виробляється не в Україні.
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