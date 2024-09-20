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Владимир Зеленский на Ставке. Фото: ОП
Зеленский провел Ставку — говорили о защите энергетики и производстве ракетhttps://racurs.ua/n199487-zelenskiy-provel-stavku-govorili-o-zaschite-energetiki-i-proizvodstve-raket.htmlРакурс
Засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося у п’ятницю, 20 вересня.
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Обговорювали захист енергетики взимку. Доповідали прем'єр-міністр Денис Шмигаль й міністр енергетики Герман Галущенко. На засіданні розглянули стан інженерного захисту об'єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема з урахуванням систем Patriot, які незабаром надійдуть в Україну. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Також говорили про власне виробництво ракет, дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Глава держави заслухав доповіді віце-прем'єра Михайла Федорова, міністра оборони Рустема Умєрова й очільника МЗС Андрія Сибіги.
Рішення, які дадуть нашій промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал: довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій, — наголосив Зеленський.
Також на Ставці заслухали доповіді з фронту за всіма основними напрямками він головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та керівників розвідок — очільника ГУР Кирила Буданова та голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України розрахований на швидкі рішення західних партнерів, які повинні статися з жовтня до грудня місяця. Глава держави закликав союзників не затягувати ці процеси.
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