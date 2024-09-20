Южноукраинская АЭС в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n199494-drony-tri-nochi-letali-vozle-ujnoukrainskoy-aes-magate.html

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Дрони пролітали в небезпечній близькості від Південноукраїнської АЕС.

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Експерти МАГАТЕ протягом трьох ночей за тиждень фіксували проліт кількох безпілотників лише за кілька кілометрів від «атомки» в Миколаївській області. Про пошкодження станції або жертв не повідомлялося. Про це 20 вересня повідомила прес-служба Міжнародного агентства з атомної енергії.

Команда МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила, що протягом минулого тижня тричі вночі кілька безпілотників пролітали на відстані від 1,5 до 6 км від станції, — заявили в агентстві.

В організації додали, що їхні фахівці були змушені ховатися в укриття протягом двох з цих ночей, в тому числі пізно ввечері в середу, 18 вересня, коли було чути безпілотники та постріли.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії на генеральній конференції 20 вересня ухвалило резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні й закликало росію до негайного виведення окупантів з території ЗАЕС та повернути станцію під контроль України для забезпечення її безпеки. Документ підтримали 65 голосами, співавторами виступили 52 країни-члени агентства.