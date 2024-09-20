МАГАТЕ закликало рф негайно повернути ЗАЕС під контроль України

Окупована ЗАЕС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199482-magate-zaklykalo-rf-negayno-povernuty-zaes-pid-kontrol-ukrayiny.html

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Міжнародне агентство з атомної енергії на генеральній конференції ухвалило резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні.

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В МАГАТЕ закликали до негайного виведення військового та іншого персоналу росії з території ЗАЕС та повернути станцію під контроль України для забезпечення її безпеки. Документ підтримали 65 голосами, співавторами виступили 52 країни-члени агентства. Про це 20 вересня повідомили в Міненерго.

У резолюції йдеться, що українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України. До деокупації фахівці МАГАТЕ повинні мати необмежений доступ до всіх об'єктів та інформації на Запорізькій атомній електростанції.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на резолюцію МАГАТЕ. Він заявив, що країна-агресор рф — це єдиний терористичний режим у світі, який вкрав АЕС, яка є найбільшою «атомкою» в Європі, перетворив її на військову базу і продовжує використовувати для ядерного шантажу.

Глава держави наголосив, що ядерна безпека є першим пунктом формули миру й була однією з головних тем на порядку денному першого Саміту миру.

Нагадаємо, 13 вересня в «Енергоатомі» заявили, що за останні кілька тижнів було зафіксовано проліт неподалік українських АЕС: понад 70 безпілотних літальних апаратів країни-терористки та понад 30 ворожих крилатих ракет.