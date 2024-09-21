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ПВО ночью сбила все "шахеды" и авиаракеты, но баллистика "прилетела"
ПВО ночью сбила все «шахеды» и авиаракеты, но баллистика «прилетела»https://racurs.ua/n199497-pvo-nochu-sbila-vse-shahedy-i-aviarakety-no-ballistika-priletela.htmlРакурс
Уночі ППО збила п’ять керованих авіаційних ракет і 11 ударних дронів Shahed, ще п’ять — зникли з радарів завдяки радіоелектронній боротьбі.
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Загалом росіяни запустили по Україні 25 повітряних цілей. По Дніпропетровщині вдарили чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 та п’ятьма керованими авіаракетами Х-59/69. Також росія запустила 16 ударних дронів Shahed.
ППО працювала в Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.
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