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ПВО ночью сбила все "шахеды" и авиаракеты, но баллистика "прилетела"

ПВО ночью сбила все «шахеды» и авиаракеты, но баллистика «прилетела»

21 сен 2024, 09:04
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Уночі ППО збила п’ять керованих авіаційних ракет і 11 ударних дронів Shahed, ще п’ять — зникли з радарів завдяки радіоелектронній боротьбі.


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Загалом росіяни запустили по Україні 25 повітряних цілей. По Дніпропетровщині вдарили чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 та п’ятьма керованими авіаракетами Х-59/69. Також росія запустила 16 ударних дронів Shahed.

ППО працювала в Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

Источник: Ракурс


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