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ППО вночі збила усі "шахеди" та авіаракети, але балістика "прилетіла"
ППО вночі збила усі «шахеди» та авіаракети, але балістика «прилетіла»https://racurs.ua/ua/n199497-ppo-vnochi-zbyla-usi-shahedy-ta-aviarakety-ale-balistyka-pryletila.htmlРакурс
Уночі ППО збила п’ять керованих авіаційних ракет і 11 ударних дронів Shahed, ще п’ять — зникли з радарів завдяки радіоелектронній боротьбі.
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Загалом росіяни запустили по Україні 25 повітряних цілей. По Дніпропетровщині вдарили чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 та п’ятьма керованими авіаракетами Х-59/69. Також росія запустила 16 ударних дронів Shahed.
ППО працювала в Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.
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