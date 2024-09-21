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ППО вночі збила усі "шахеди" та авіаракети, але балістика "прилетіла"

ППО вночі збила усі «шахеди» та авіаракети, але балістика «прилетіла»

21 вер 2024, 09:04
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Уночі ППО збила п’ять керованих авіаційних ракет і 11 ударних дронів Shahed, ще п’ять — зникли з радарів завдяки радіоелектронній боротьбі.


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Загалом росіяни запустили по Україні 25 повітряних цілей. По Дніпропетровщині вдарили чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 та п’ятьма керованими авіаракетами Х-59/69. Також росія запустила 16 ударних дронів Shahed.

ППО працювала в Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

Джерело: Ракурс


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