росія убила людей в Кривому Розі, у Харкові приліт по центру міста

https://racurs.ua/ua/n199496-rosiya-ubyla-ludey-v-kryvomu-rozi-u-harkovi-prylit-po-centru-mista-foto-video.html

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Щонайменше троє людей загинули та троє поранені внаслідок атаки по Кривому Розі на Дніпропетровщині у ніч на 21 вересня.

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12-річний хлопчик та дві жінки 75 й 79 років померли від нічної атаки РФ по Кривому Розі, повідомив керівник Ради оборони міста Вілкул.

Нині триває ліквідація наслідків ракетної атаки по житловому сектору міста.

За попередніми даними, у місті пошкоджені 25 приватних будинків, школа, гаражі та легкові автомобілі.

ід завалами можуть перебувати люди, додав Вілкул. Залучені усі рятувальні, комунальні та медичні служби.

Унаслідок ворожої атаки Дніпра було зруйновано будівлю освітнього центру та вибиті вікна у багатоповерхівках, пошкоджені автомобілі. Попередньо, поранено одну людину.

Крім того, вдруге за добу Харків зазнав ударів російськими авіабомбами. 20 вересня увечері ворог знову обстріляв місто. Приліт стався зовсім поряд з лікарнею в центральній частині.

Вибухи зафіксовані вибухи на території цивільного підприємства, в центральній частині міста та у приватному секторі Холодногірського району.

Наразі відомо про 11 постраждалих, з них троє неповнолітніх. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки.

Рятувальники ДСНС загасили пожежу в легковому автомобілі та загоряння сухої трави на двох різних локаціях загальною площею понад 1 га.