Шольц заявил, что «непреклонен» в своей позиции по поставкам Украине ракет Taurus

https://racurs.ua/n199501-sholc-zayavil-chto-nepreklonen-v-svoey-pozicii-po-postavkam-ukraine-raket-taurus.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що постачання крилатих ракет Taurus Україні не планується.

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Я, попри тиск з боку багатьох, не постачатиму крилатих ракет, які можуть досягти Москви, — заявив він на зустрічі з громадянами в Нідергерсдорфі. Можу і хочу запевнити вас: у цій позиції я залишуся непохитним, — наголосив він.

На зустрічі Шольц, яка відбувається напередодні земельних виборів у Брандербурзі, наголосив на необхідності вивчити можливості для встановлення миру.

Канцлер при цьому розкритикував позицію «Союзу Сари Вагенкнехт» (BSW) та партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), заявивши, що не погоджується з їх твердженням, що мирні переговори можуть стати альтернативою підтримці України.

Це наївно, — сказав Шольц.

Німеччина продовжує надавати Україні значну військову та фінансову допомогу, зокрема танки, системи ППО та інше обладнання. Проте щодо ракет Taurus Шольц і його команда все ще обирають виважену стратегію, враховуючи всі ризики та можливі наслідки. Швидше за все, Німеччина буде очікувати на нові консультації з партнерами по НАТО, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

Проте Шольц та частина німецького уряду побоюється, що передача ракети дальньої дії може призвести до подальшої ескалації конфлікту з росією. Основне занепокоєння виникає в тому, що Україна може використовувати Taurus для ударів по російській території, що, на думку Німеччини, може спровокувати більш жорстку відповідь Москви.

На Олафа Шольца продовжують чинити значний внутрішній та міжнародний тиск з метою активізації військової підтримки України. Деякі німецькі політики, а також міжнародні партнери, такі як Польща чи країни Балтії, вимагають рішучих дій. Багато хто вважає, що передача такої ракети, як Taurus, допоможе Україні зменшити військову присутність росії на окупованих територіях і зміцнити оборонні можливості України.