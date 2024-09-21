россия убила в Кривом Роге 12-летнего Максима и его бабушку

https://racurs.ua/n199502-rossiya-ubila-v-krivom-roge-12-letnego-maksima-i-ego-babushku-foto-video.html

Ракурс

Страшна ніч для Кривого Рогу. Росіяни 21 вересня забрали життя трьох криворіжців. Серед них 12-річний Максим, який більше за все на світі мріяв знову побачити брата-військового, який досі знаходиться в полоні. Загинула також його бабуся пані Валентина.

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Про це пише місцеве видання «Свої».

Мама дитини раніше служила в ЗСУ, а старший брат захищав Маріуполь та потрапив звідти у полон.