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росія убила в Кривому Розі 12-річного Максима та його бабусю
росія убила в Кривому Розі 12-річного Максима та його бабусю (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199502-rosiya-ubyla-v-kryvomu-rozi-12-richnogo-maksyma-ta-yogo-babusu.htmlРакурс
Страшна ніч для Кривого Рогу. Росіяни 21 вересня забрали життя трьох криворіжців. Серед них 12-річний Максим, який більше за все на світі мріяв знову побачити брата-військового, який досі знаходиться в полоні. Загинула також його бабуся пані Валентина.
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Про це пише місцеве видання «Свої».
Мама дитини раніше служила в ЗСУ, а старший брат захищав Маріуполь та потрапив звідти у полон.
Наша мама була незамінна. На першому місці у неї родина. Вона освоїла інтернет і надсилала щоранку та щовечора привітання. Зараз усі прокинуться, а від мами нічого нема, — розповіла «СВОЇм» тітка Максима та донька пані Валентини Наталія.