росія убила в Кривому Розі 12-річного Максима та його бабусю

https://racurs.ua/ua/n199502-rosiya-ubyla-v-kryvomu-rozi-12-richnogo-maksyma-ta-yogo-babusu.html

Ракурс

Страшна ніч для Кривого Рогу. Росіяни 21 вересня забрали життя трьох криворіжців. Серед них 12-річний Максим, який більше за все на світі мріяв знову побачити брата-військового, який досі знаходиться в полоні. Загинула також його бабуся пані Валентина.

.

Про це пише місцеве видання «Свої».

Мама дитини раніше служила в ЗСУ, а старший брат захищав Маріуполь та потрапив звідти у полон.