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Ракурс
росія убила в Кривому Розі 12-річного Максима та його бабусю

росія убила в Кривому Розі 12-річного Максима та його бабусю (ФОТО, ВІДЕО)

21 вер 2024, 11:10
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Страшна ніч для Кривого Рогу. Росіяни 21 вересня забрали життя трьох криворіжців. Серед них 12-річний Максим, який більше за все на світі мріяв знову побачити брата-військового, який досі знаходиться в полоні. Загинула також його бабуся пані Валентина.


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Про це пише місцеве видання «Свої».

Мама дитини раніше служила в ЗСУ, а старший брат захищав Маріуполь та потрапив звідти у полон.

Наша мама була незамінна. На першому місці у неї родина. Вона освоїла інтернет і надсилала щоранку та щовечора привітання. Зараз усі прокинуться, а від мами нічого нема, — розповіла «СВОЇм» тітка Максима та донька пані Валентини Наталія.

Джерело: Ракурс


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