Уже состоялись встречи с российской стороной онлайн

https://racurs.ua/n199503-uje-sostoyalis-vstrechi-s-rossiyskoy-storonoy-onlayn-zelenskiy.html

Ракурс

Київ вже підготував три пункти плану для того, щоб говорити в будь-якому форматі з росією. Вже відбулися зустрічі з російською стороною онлайн, повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Ми заявили, що готові бачити росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включно з найближчими, які на нашому боці та завжди проти російської агресії, — усі сказали, що росія має бути на другому Саміті. Тому що воює росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни, — цитує президента «Інтерфакс-Україна».

Зеленський додав, що Україна активно працює над планом, уже підготовлено три пункти. За його словами, з представниками рф відбулися зустрічі в онлайн форматі, «ще будуть зустрічі офлайн і онлайн».

Водночас він вважає, що наразі росія хоче продовжувати війну.

Ми заявили, що готові бачити росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включно з найближчими, які на нашому боці та завжди проти російської агресії, — усі сказали, що росія має бути на другому Саміті. Тому що воює росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни. І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі — ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну, — пояснив глава держави.

Раніше Зеленський повідомив, що його команда активно готується до перемовин в Америці, у яких візьмуть участь президент Байден, представники обох партій у Конгресі.

Розраховуємо на зустрічі й з обома кандидатами в президенти Сполучених Штатів. Про це сказав президент України у зверненні до українців 20 вересня.