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Ракурс
Уволили командира 72 бригады, которая обороняет Угледар

Уволили командира 72 бригады, которая обороняет Угледар

21 сен 2024, 13:40
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Командира 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади. Його призначать на вищу посаду.


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Про це 20 вересня повідомили в оперативному командуванні «Північ».

Там звільнення Вінніка пояснили його просуванням по службі та потребою передавати бойовий досвід. Військового описують як «досвідченого та людяного» командира, що «береже і поважає особовий склад».

Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни, — розповіли в ОК і побажали Вінніку успіхів у подальшій службі.

Раніше американські аналітики Інституту вивчення війни відзначали активізацію російського наступу на Вугледар у Донецькій області. За їхніми даними, там їм вдалося досягти певних тактичних успіхів. Окупанти здійснюють поступове просування вздовж кількох взаємодоповнювальних ліній наступу, намагаючись обійти Вугледар з флангів.

Источник: Ракурс


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