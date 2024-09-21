Звільнили командира 72 бригади, яка обороняє Вугледар

Командира 72 бригади, яка обороняє Вугледар, звільнили. Кажуть, що переведуть на вищу посаду

https://racurs.ua/ua/n199507-zvilnyly-komandyra-72-brygady-yaka-oboronyaie-vugledar.html

Ракурс

Командира 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади. Його призначать на вищу посаду.

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Про це 20 вересня повідомили в оперативному командуванні «Північ».

Там звільнення Вінніка пояснили його просуванням по службі та потребою передавати бойовий досвід. Військового описують як «досвідченого та людяного» командира, що «береже і поважає особовий склад».

Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни, — розповіли в ОК і побажали Вінніку успіхів у подальшій службі.

Раніше американські аналітики Інституту вивчення війни відзначали активізацію російського наступу на Вугледар у Донецькій області. За їхніми даними, там їм вдалося досягти певних тактичних успіхів. Окупанти здійснюють поступове просування вздовж кількох взаємодоповнювальних ліній наступу, намагаючись обійти Вугледар з флангів.