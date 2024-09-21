Российские захватчики начали процесс регистрации документов «казачьих» организаций на ВОТ Запорожья, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/n199520-kazakov-na-vot-zaporojya-poschitaut-i-otpravyat-na-voynu-cns.html

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На ТОТ Запоріжжя росіяни розпочали процес реєстрації документів «казачіх» організацій.

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Про це сьогодні, 21 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Відтепер вони будуть тільки реєстровими. Адже, за словами кремлівських кураторів, у регіоні воєнний стан і займатися суспільною діяльністю в обстановці, що склалася, неприйнятно для казаків. Тобто усі ці «ряжені добровольці» автоматично стають мобілізаційним резервом для армії рф, — наголошують у ЦНС.

Крім того, у Бердянському районі формують два «казацькі класи» у місцевих школах.

Такі класи окупанти планують облаштувати по усіх навчальних закладах окупованої України перетворюючи казачі організації, які не мають нічого спільного з історичним українським козацтвом, на інструмент своєї пропаганди, — додали у ЦНС.

Зазначається, що від початку окупації територій України «казачі» групи беруть участь у мілітаризації населення, а також у репресіях проти тих, хто не погоджується з окупаційною владою.