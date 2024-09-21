«Казаков» на ВОТ Запорожья посчитают и отправят на войну — ЦНСhttps://racurs.ua/n199520-kazakov-na-vot-zaporojya-poschitaut-i-otpravyat-na-voynu-cns.htmlРакурс
На ТОТ Запоріжжя росіяни розпочали процес реєстрації документів «казачіх» організацій.
Про це сьогодні, 21 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Відтепер вони будуть тільки реєстровими. Адже, за словами кремлівських кураторів, у регіоні воєнний стан і займатися суспільною діяльністю в обстановці, що склалася, неприйнятно для казаків. Тобто усі ці «ряжені добровольці» автоматично стають мобілізаційним резервом для армії рф, — наголошують у ЦНС.
Крім того, у Бердянському районі формують два «казацькі класи» у місцевих школах.
Такі класи окупанти планують облаштувати по усіх навчальних закладах окупованої України перетворюючи казачі організації, які не мають нічого спільного з історичним українським козацтвом, на інструмент своєї пропаганди, — додали у ЦНС.
Зазначається, що від початку окупації територій України «казачі» групи беруть участь у мілітаризації населення, а також у репресіях проти тих, хто не погоджується з окупаційною владою.
Вони виступають не як оборонці народу, а як інструмент контролю й терору, що підриває справжні цінності українського козацтва, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про окупантів та колаборантів до відповідного анонімного чат-бота.