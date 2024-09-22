После совместной победы Макрона и левых во Франции сформировали «самое правое правительство» за более чем 10 лет

Премьер-министр Франции Мишель Барнье, фото - Politico

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У Франції призначили новий уряд після рекордно довгого перехідного періоду, що тривав 2 місяці.

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Прем'єр-міністр Мішель Барньє, який очолив уряд 5 вересня, представив склад свого Кабінету міністрів. На посаді міністра Збройних сил залишився Себастьян Лекорню, а новим міністром закордонних справ став Жан-Ноель Барро. Тим часом міністром внутрішніх справ обрали Бруно Ретайло, відомого жорсткою позицією щодо імміграції.

Новий уряд задекларував покращення рівня життя французів, гарантування безпеки й контроли імміграції, він підвищити економічну привабливість Франції.

Барньє, колишній учасник переговорів щодо Brexit, який був призначений прем'єр-міністром на початку цього місяця, сформував кабінет, який один досвідчений політичний оглядач назвав «найбільш правим» за понад десять років. Барньє також віддав під свою владу деяких молодших міністрів для безпосереднього нагляду за ключовою політикою, включно з європейськими справами та бюджетом. Враховуючи його досвід роботи в Брюсселі та стурбованість громадськості з приводу зростаючого дефіциту бюджету Франції, очікувалося, що Барньє відіграватиме більшу роль у переговорах з Європейською Комісією щодо так званої процедури надмірного дефіциту, яку Париж застосував за порушення правил Європейського Союзу щодо державних витрат, — написало про призначення нового уряду у Франції видання Politico.

Нагадаємо, що рішення Макрона призначити дострокові вибори після переконливої ​​перемоги ультраправого Національного об'єднання на виборах до Європейського Союзу в червні призвело до політичного глухого кута, коли жодна партія чи коаліція не наблизилися до абсолютної більшості.

Французький президент виключив можливість формування уряду лівим Новим народним фронтом, який з незначною кількістю перемог на виборах, посилаючись на ймовірність того, що його буде торпедовано негайним вотумом недовіри. Але лівий уряд, швидше за все, спробував би розплутати ключові частини його спадщини, включаючи його суперечливе рішення підвищити мінімальний вік виходу на пенсію.

Нова адміністрація складається з центристських і правих сил і поки що має мовчазну підтримку ультраправих. У заяві, опублікованій 19 вересня, канцелярія прем'єр-міністра заявила, що новий уряд приділить пріоритет покращенню рівня життя; гарантування безпеки та контроль імміграції; підвищення економічної привабливості Франції; захист навколишнього середовища; і стримування французького боргу.

Барньє додатково окреслить наступні кроки свого уряду під час своєї інавгураційної промови перед парламентом 1 жовтня.