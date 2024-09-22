Трамп испугался вторых дебатов с Харрис на CNN

https://racurs.ua/n199532-tramp-ispugalsya-vtoryh-debatov-s-harris-na-cnn.html

Ракурс

Дональд Трамп відмовився від другого раунду дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, які запропонувала провести телекомпанія CNN.

.

Кандидат-республіканець заявив, що «вже надто пізно» проводити ще одні дебати.

Вона провела одні дебати. Я провів їх двічі. Вже пізно організовувати ще одні. Є багато причин, чому я б хотів це зробити, але вже пізно. Голосування проведене, — сказав Трамп під час передвиборчого заходу у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна.

Він додав, що Гарріс «мала шанс» зустрітися із ним на дебатах на телеканалі Fox, однак відмовилася.

У неї був шанс зробити це на Fox. Ви знаєте, Fox запросив нас, і я чекав, чекав, але вони відмовили. Вони самі відмовились, а тепер вона хоче провести дебати безпосередньо перед виборами на CNN, тому що вона значно програє, — сказав Трамп.

Раніше штаб Гарріс оголосив, що кандидатка від демократів візьме участь в дебатах, організованих CNN, які мережа запланувала на 23 жовтня. Натомість Трамп спочатку запевняв, що «третіх дебатів не буде», але на минулому тижні припустив, що зможе взяти участь в них.

Телеканал CNN зауважив, що другі дебати між кандидатами в президенти США будуть корисними для американських виборців.