Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Трамп испугался вторых дебатов с Харрис на CNN

Трамп испугался вторых дебатов с Харрис на CNN

22 сен 2024, 11:23
999

Дональд Трамп відмовився від другого раунду дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, які запропонувала провести телекомпанія CNN.


.

Кандидат-республіканець заявив, що «вже надто пізно» проводити ще одні дебати.

Вона провела одні дебати. Я провів їх двічі. Вже пізно організовувати ще одні. Є багато причин, чому я б хотів це зробити, але вже пізно. Голосування проведене, — сказав Трамп під час передвиборчого заходу у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна.

Він додав, що Гарріс «мала шанс» зустрітися із ним на дебатах на телеканалі Fox, однак відмовилася.

У неї був шанс зробити це на Fox. Ви знаєте, Fox запросив нас, і я чекав, чекав, але вони відмовили. Вони самі відмовились, а тепер вона хоче провести дебати безпосередньо перед виборами на CNN, тому що вона значно програє, — сказав Трамп.

Раніше штаб Гарріс оголосив, що кандидатка від демократів візьме участь в дебатах, організованих CNN, які мережа запланувала на 23 жовтня. Натомість Трамп спочатку запевняв, що «третіх дебатів не буде», але на минулому тижні припустив, що зможе взяти участь в них.

Телеканал CNN зауважив, що другі дебати між кандидатами в президенти США будуть корисними для американських виборців.

І віцепрезидентка Гарріс, і колишній президент Трамп отримали запрошення взяти участь у дебатах. Ми з нетерпінням чекаємо на відповідь від обох штабів, — додали журналісти.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров