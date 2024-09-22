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Ракурс
«Шахеды» долетели до Хмельницкого и повредили многоэтажку

«Шахеды» долетели до Хмельницкого и повредили многоэтажку (ФОТО, ВИДЕО)

22 сен 2024, 12:34
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Під час нічної атаки нацистів з рф «шахеди» пошкодили триповерховий житловий будинок у Хмельницькому.


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Жертв серед цивільного населення немає, кажуть в ОВА.

Всього на Хмельниччині збили вісім шахедів.

Жителька першого поверху пошкодженого будинку Наталя розповіла про наслідки «шахедної» атаки у її квартирі. Вибито вікна, пішли тріщини у стелі, але люди не постраждали, бо під час повітряної тривоги усі були в підвалі.

Источник: Ракурс


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