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«Шахеди» долетіли до Хмельницького і пошкодили багатоповерхівку
«Шахеди» долетіли до Хмельницького і пошкодили багатоповерхівку (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199535-shahedy-doletily-do-hmelnyckogo-i-poshkodyly-bagatopoverhivku-foto-video.htmlРакурс
Під час нічної атаки нацистів з рф «шахеди» пошкодили триповерховий житловий будинок у Хмельницькому.
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Жертв серед цивільного населення немає, кажуть в ОВА.
Всього на Хмельниччині збили вісім шахедів.
Жителька першого поверху пошкодженого будинку Наталя розповіла про наслідки «шахедної» атаки у її квартирі. Вибито вікна, пішли тріщини у стелі, але люди не постраждали, бо під час повітряної тривоги усі були в підвалі.