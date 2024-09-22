Московиты заявили об игнорировании Кремлем второго саммита мира

https://racurs.ua/n199538-moskovity-zayavili-ob-ignorirovanii-kremlem-vtorogo-sammita-mira.html

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росія не братиме участі у другому саміті світу щодо України, який Київ планує провести до кінця 2024 року. Про це заявила офіційний представник МЗС рф Марія Захарова.

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Представники росії в жодних зустрічах у рамках «бюргенштокського процесу» не брали участі і брати участь не збираються. Сам цей процес нічого спільного з врегулюванням не має, — сказала прес-алкаше МЗС рф.

За її словами, мета нового саміту — «протягнути абсолютно нежиттєздатну „формулу Зеленського“ як безальтернативну основу вирішення конфлікту», домогтися підтримки «світової більшості» і «від його імені пред’явити росії ультиматум про капітуляцію».

Ми в таких «самітах» брати участь не будемо, — заявила Захарова.

При цьому вона додала, що в Москві «не відмовляються від політико-дипломатичного врегулювання кризи» і готові до обговорення «справді серйозних пропозицій, які враховують ситуацію „на землі“ і геополітичні реалії, що складаються».

На думку Захарової, без росії та «врахування її інтересів» досягти «справедливого та стійкого врегулювання неможливо».

Московські терористи вимагають, щоб Україна вивела свої війська з тієї частини територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які росія не контролює, а також відмовилася від вступу до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що союзники Києва погоджуються з тим, що на другий саміт світу необхідно покликати представників російської сторони.