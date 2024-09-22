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Ракурс
Последствия российских обстрелов Харькова показала прокуратура

Последствия российских обстрелов Харькова показала прокуратура (ВИДЕО)

22 сен 2024, 14:48
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Наслідки російського обстрілу Харкова показала обласна прокуратура.


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Російські окупанти у ніч на 22 вересня скинули авіабомбу біля багатоповерхівки. Постраждала 21 людина, зокрема 3 дитини.

За даними міського голови Ігоря Терехова, серед постраждалих 8-річна дитина та двоє підлітків 17 років.

Харківська обласна прокуратура повідомляє, що удар було завдано ФАБ-250 з модулем УМПК.

Пошкоджено 16-поверховий будинок в Шевченківському районі міста, сусідні багатоповерхівки та щонайменше 25 автомобілів.

Источник: Ракурс


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