Арсенал под российским Торопцем. Фото: «Радио Свобода»

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Сили оборони України уразили другий склад боєприпасів під російським Торопцем.

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Супутник вже зафіксував значні руйнування на території 23-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони російської федерації (ГРАУ) у селищі Октябрський Тверської області. Про це 22 вересня повідомила «Радіо Свобода».

Зазначається, що в північній частині складу повністю вигоріло більше половини місць зберігання боєприпасів. Однак південна частина практично не постраждала внаслідок атаки.

Нагадаємо, раніше неподалік цього місця був атакований 107-й арсенал ГРАУ в Торопці — в ніч на 21 вересня дрони СБУ завдали ударів по арсеналу в Тверській області. На цьому складі зберігалися балістичні ракети «Іскандер», «Точка-У», а також ракети північнокорейського виробництва KN-23.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що майбутні удари ЗСУ по російських арсеналах можуть не лише знищити значну частину матеріальних запасів росіян, але й вплинути на наступ окупантів на весь театр бойових дій.

Джерело: «Радіо Свобода»