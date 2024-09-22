Бои в Волчанске. Фото:

https://racurs.ua/n199547-okkupanty-udarili-po-svoim-voennym-na-agregatnom-zavode-v-volchanske.html

Ракурс

Агрегатний завод у Вовчанську став великою проблемою для російських військ.

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Напередодні окупаційні війська вдарили по своїх силах на Агрегатному заводі з важкої вогнеметної системи «Солнцепек». І такий «дружній вогонь» відбувається вже не вперше. Про це офіцер бригади «Рубіж» Національної гвардії України Володимир Черняк заявив 22 вересня в ефірі телемарафону.

Ймовірно, вони вирішили полегшити страждання росіян, які заблоковані на заводі. Я відповіді не знаю, не можу залізти в їхні голови, — зазначив він.

За словами Черняка, на Агрегатному заводі залишається небагато росіян, багато з них є небоєздатними. У ворога у Вовчанську порушена логістика. Загарбники намагаються дронами якось компенсувати нестачу води, їжі та боєприпасів.

По місту Вовчанську зараз тривають вуличні бої. Черняк відзначив, що ймовірно, «скоро будуть хороші новини, зокрема про Агрегатний завод».

Нагадаємо, 16 вересня в американському Інституті вивчення війни заявили, що Збройні сили України відновили позиції на Вовчанському агрегатному заводі, а також у західній частині Михайлівки на Покровському напрямку.